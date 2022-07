Jardim Tonato recebe o Prefeitura no Seu Bairro

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No próximo final de semana o Jardim Tonato terá atenção especial da Administração Municipal de Carapicuíba, através do “Prefeitura no Seu Bairro”, um trabalho que envolve grande parte das Secretarias, a fim de oferecer atividades e serviços à comunidade.

As ações da Prefeitura de Carapicuíba terão início na quinta-feira, 31 de março, com as operações “Cata Treco” e “Tapa Buraco” e limpeza de bocas de lobo, que continuarão até a sexta-feira.

No sábado, dia 2, a partir das 10 horas, a Rua Paraguaçu Paulista ficará repleta de quiosques com dezenas de serviços, atividades, brincadeiras e ações sociais no “Prefeitura no Seu Bairro”.

Assim como ocorreu no Jardim Novo Horizonte, no dia 19 de março, serão instaladas barracas para inscrições no programa Brasil Alfabetizado, balcão de empregos, emissão de Carteira Profissional, Banco do Povo, Procon, orientações jurídicas, entrega de mudas de árvores, corte de cabelo, pintura de rosto, oficinas de música e dobradura, cama elástica e jogo de pingue-pongue, roda de capoeira.

Estarão disponíveis também atendimentos como da Ouvidoria, que receberá sugestões, reclamações e elogios, além de dar informações diversas, além de informações de outras Secretarias, como regularização de débitos e abertura de empresas, regularização de imóvel, cadastro no Programa Bolsa Família, e muito mais.

A Secretaria da Saúde oferecerá atendimento em uma grande tenda, com consulta médica, oftalmo, ônibus odontológico, informações a respeito de serviços de saúde, Vigilância Sanitária, fisioterapia, Saúde da Mulher, entre outros. Os agentes do Projeto Dengue percorrerão as residências do bairro para orientar os munícipes.

Em 2011, ação teve início no Novo Horizonte

No Jardim Novo Horizonte, mais de duas mil pessoas participaram das atividades realizadas no dia 19 de março (ver fotos ao lado).

Muitos visitantes aproveitaram para tirar fotografias 3×4 e a carteira de trabalho. Também receberam orientações jurídicas, visitaram os postos do Procon e da Ouvidoria, cuidaram da beleza das mãos, com o serviço de manicure, cortaram o cabelo, retiraram mudas de árvores, fizeram cadastramento para vagas em creches e tiveram acesso a muitos outros benefícios.

Novas ações sociais

Estão previstas ações sociais deste porte para todos os finais de semana do mês de abril. A Prefeitura objetiva com isso, atender a população que tem dificuldade de acesso aos equipamentos municipais por motivos de trabalho ou locomoção. Já a limpeza no bairro previne a proliferação de insetos e doenças, além do risco de enchentes.