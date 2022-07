Prefeitura leva ação social e melhorias ao Jardim Novo Horizonte

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A ação terá início na quinta-feira, 17, com as Operações Cata Treco e Tapa Buraco, além das limpezas de boca de lobo, que continuarão até a sexta-feira.

No sábado, 19, a partir das 10 horas, a Rua Áquila será tomada de barracas, com dezenas de serviços, atividades, brincadeiras e ações sociais. A UBS do bairro também ficará aberta durante todo o dia, oferecendo exames de Papanicolau, dentista, consulta médica, enfermagem, exame de pressão arterial e teste visual, além dos agentes do Projeto Dengue, que percorrerão as residências do bairro para orientar os munícipes.

Serão instaladas barracas para inscrições no programa Brasil Alfabetizado, balcão de empregos, emissão de Carteira Profissional, Banco do Povo, Procon, orientações jurídicas, entrega de mudas de árvores, corte de cabelo, pintura de rosto, oficinas de música e dobradura, cama elástica e jogo de pingue-pongue, roda de capoeira.

Estarão disponíveis também atendimentos como da Ouvidoria, que receberá sugestões, reclamações e elogios, além de dar informações diversas, além de informações de outras Secretarias, como regularização de débitos e abertura de empresas, regularização de imóvel, cadastro no Programa Bolsa Família, e muito mais.

O “Prefeitura no Seu bairro” mobilizará mensalmente centenas de funcionários da Prefeitura e voluntários, para levar melhorias e ação social aos mais diversos bairros do município.