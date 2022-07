Prefeitura realiza Carnaval pelo segundo ano consecutivo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No desfile, que aconteceu na Av. Deputado Emílio Carlos, a Escola de Samba Mocidade da COHAB se consagra campeã

Depois de retomar em 2010 o desfile carnavalesco na cidade, a Prefeitura de Carapicuíba, em conjunto com a Liga das Escolas de Samba de Carapicuíba (LIESC), realizou mais uma vez o Carnaval, neste ano. O desfile aconteceu novamente na Avenida Deputado Emílio Carlos, nos dias 6, 7 e 8 de março, e participarão dele, além dos blocos de carnaval, seis Escolas de Samba da cidade. A Escola Mocidade da COHAB consagrou-se campeã esse ano.

No primeiro dia de carnaval, desfilaram as cinco escolas que disputam título. Elas foram observadas por jurados que avaliaram quesitos, como Alegoria, Fantasia, Samba Enredo, Bateria, Harmonia, Evolução, Mestre Sala e Porta, Bandeira, Enredo, Comissão de Frente e Melodia. No segundo dia, os blocos desfilaram, e na terça-feira foi realizada uma reedição do desfile do domingo.

O Carnaval deste ano teve uma novidade. Com a sanção da Lei Municipal nº 3054 em 2010, a Prefeitura destinou para as escolas, blocos e infra-estrutura do evento um subsídio de R$ 300 mil. A sanção da lei é mais uma ação da Prefeitura com o objetivo de recuperar e valorizar o carnaval da cidade, retomado em 2010, após a interrupção de mais de dez anos.

O presidente da LIESC, o vereador e deputado estadual eleito Isac Reis, parabenizou a administração. “Este trabalho para retomar e valorizar o carnaval demonstra mais uma vez o comprometimento da atual administração com as tradições da cidade. Gostaria de parabenizar a comissão organizadora, representada pelo Valdeci Amaral, Cristiane Mascarenhas, Carlos Serafim e pelo secretário de Administração Everaldo Silva, que estão fazendo um belíssimo trabalho.”