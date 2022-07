Jiu-Jitsu chega ao Parque do Planalto

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A partir de 21 de março, a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba passa a oferecer aulas de Jiu-Jitsu para crianças de 7 a 12 anos no Parque do Planalto, de terça e quinta-feira das 8h às 9h30.

O termo Jiu-Jitsu é uma modalidade de arte marcial suave que visa à disciplina, condicionamento físico e ao trabalho em equipe, proporcionando a formação do caráter humano.

As aulas serão ministradas pelo Professor Wilker Costa Oliveira, que também vai atender à demanda por exercícios físicos e orientações para caminhada de adultos e idosos no Parque do Planalto, a partir das 8h.