Prefeito Sergio Ribeiro faz vistoria em obras da cidade

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Na última terça-feira (15), o prefeito Sergio Ribeiro e seu secretariado percorreram toda a cidade para verificar o andamento de obras em execução. A vistoria iniciou-se no Parque da Lagoa, passou pelo Cadaval, INAC, Campo do 15, Rio Cotia, pela EMEF Edegar Simões, e terminou na obra de construção da Creche e UBS, na Vila Helena.

Obra de compensação ambiental executada pelo Governo do Estado, o Parque da Lagoa, disporá de quadras de tênis, quadras poliesportivas, pista de skate, anfiteatro, entre outros equipamentos. O Parque está sendo concebido para atender principalmente crianças e idosos.

Na foz do Córrego do Cadaval, Sergio Ribeiro verificou os trabalhos, apontou as mudanças a serem realizadas no local. Para minorar o flagelo das enchentes, constantes em épocas de chuva, o trecho final do córrego está sendo seu curso modificado. No INAC, foram vistoriados os armazéns construídos, e a construção de uma cabine primária, para a entrada de energia elétrica no complexo.

O prefeito e a comitiva também estiveram no Campo do 15. Lá puderam verificar o resultado da reforma executada recentemente nos vestiários. No Rio Cotia, o prefeito apontou obras de contenção das margens.

A EMEF Vereador Edegar Simões também recebeu visita do prefeito. Nesta escola, está sendo executada a ampliação das dependências. Após as obras, que estão sendo realizada com um investimento de R$ 1,1 milhão da própria Prefeitura, a escola terá mais oito salas, uma quadra, e estacionamento.

No Parque Santa Tereza, Sergio Ribeiro comemorou o bom andamento da construção da Unidade de Pronto Atendimento. A pedra fundamental da UPA foi lançada em junho de 2010 e após nove meses o prédio já está no ponto de bater a primeira laje. Última obra a visitar, Sergio Ribeiro verificou o andamento da construção da creche e UBS na Vila Helena.