Prefeitura leva serviços, cultura e lazer para o Jardim Novo Horizonte

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Mais de duas mil pessoas passaram pelos estandes da Rua Áquila, no Jardim Novo Horizonte e foram atendidas pelo mutirão.

A ação social da Prefeitura de Carapicuíba, realizada no último sábado, 19, no Jardim Novo Horizonte, conhecida como “Prefeitura no seu Bairro”, foi um grande sucesso.

Mais de duas mil pessoas participaram das atividades oferecidas nos quiosques instalados na Rua Áquila. Foram atividades para as crianças, como atividades lúdicas, recreação, pintura no rosto, cuidados com a saúde e higiene, com a atualização da carteira de vacina e corte de cabelo.

Os adultos aproveitaram para tirar fotografias 3×4 e a carteira de trabalho. Também receberam orientações jurídicas de qualquer natureza, visitaram os postos do Procon e da Ouvidoria, cuidaram da beleza das mãos, com o serviço de manicure, cortaram o cabelo, retiraram mudas de árvores, fizeram cadastramento para vagas em creches e tiveram acesso a muitos outros benefícios.

A Prefeitura recolheu materiais inservíveis na quinta-feira, sexta-feira e até no sábado. Além disso, tapou buracos, pintou faixas de pedestres, podou árvores velhas com risco de queda, deixando o bairro em boas condições. A medida visa dar nova aparência ao bairro, incentivando os moradores para que também cuidem de suas ruas, evitem e denunciem o depósito de lixo em terrenos, promovendo mais qualidade de vida e diminuindo o risco de novas enchentes.

O Prefeitura no Seu Bairro mobilizou centenas de funcionários, que trabalharam em mutirão, representando todas as secretarias municipais. A UBS Raimundo Guedes e a EMEI Mundo Mágico também abriram suas portas durante todo o dia para atender a população e participar da ação social, com dentista, oftalmo, exames de pressão e diabetes, farmácia papanicolau, consultas médicas, dentre outros atendimentos.

Não faltaram também as atividades culturais e esportivas, como música ao vivo, encenações e rodas de capoeira. O prefeito Sergio Ribeiro acompanhou as atividades e conversou com a população, que demonstrou estar animada com a diversidade de serviços oferecidos.