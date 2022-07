Aniversário de Carapicuíba será comemorado com bênçãos, orações e homenagens

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No dia 26 de março Carapicuíba completará 46 anos de existência como município. Nesta data, foi assinada a emancipação político administrativa do então distrito pertencente a Barueri. Este ano, o aniversário da emancipação será lembrado através de homenagens a emancipadores, munícipes e autoridades.

Com o slogan “Carapicuíba 46 anos. Um novo tempo, uma nova história”, a Prefeitura está preparando três momentos para as comemorações, envolvendo a sociedade civil e as comunidades católicas e evangélicas do município.

Missa na paróquia mais antiga abre a comemoração

Na véspera do aniversário da cidade, dia 25, será realizada uma missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 20 horas, com a presença do padre Bozzano e dos demais padres da cidade. São esperados milhares de fiéis de todas as paróquias de Carapicuíba para este evento religioso e histórico na cidade, que terminará com o “Parabéns a Você” e um grande bolo será cortado para celebrar os 46 anos de emancipação.





Celebração, Cerimônia e Sessão solene

Na manhã do dia 26, às 8 horas, o Gabinete do Prefeito, totalmente reformado, receberá autoridades, funcionários e munícipes em evento que terá início com uma Missa para celebrar os 46 anos de emancipação de Carapicuíba.

Em seguida, no mesmo local, será aberta a Cerimônia Solene da Prefeitura de Carapicuíba e a Sessão Extraordinária da Câmara dos Vereadores. A Prefeitura prestará homenagem a 46 munícipes que colaboraram e colaboram com o desenvolvimento da Cidade. Já a Câmara, lembrará de todos os emancipadores que lutaram para que Carapicuíba se tornasse um município.

Também é esperada pelo menos uma apresentação da Corporação Musical Manoel Raimundo da Cruz, existente há mais de 60 anos.

Orações e unções

A partir das 13 horas, pastores de sessenta igrejas se reunirão no Estádio do Niterói para orarem e ungirem a cidade com óleo que será aspergido de dentro de um helicóptero por toda a extensão da cidade.

Às 19h30, encerrando atividades, centenas de comunidades evangélicas se reunirão nas dependências do Gabinete do Prefeito para um culto de ação de graças.

O prefeito Sergio Ribeiro, que participará de todos os eventos, afirma que a escolha das atividades objetiva conhecer e valorizar a história de Carapicuíba e unir a população em um único pensamento: pedir a Deus bênçãos para nossa cidade.