Projeto Buzum passa por Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A CCR ViaOeste, através da Lei de Incentivo a Cultura, leva o Buzum até Carapicuiba

Entre os dias 22 e 31 de março, um ônibus do projeto Buzum especialmente reformado e adaptado com espaço lúdico e equipamento teatral estará estacionado nas principais escolas municipais de Carapicuíba. A atividade é uma realização da CCR Via Oeste, através da Lei de Incentivo a Cultura.

O projeto Buzum é um pequeno teatro de bonecos ambulante. Remete aos saltimbancos da idade média, que iam com seus pequenos teatrinhos de cidade em cidade, alegrando adultos e crianças, criando mundos onde tudo é possível. O ônibus conta com espaço para platéia, palco, iluminação, sonorização e ar condicionado, com capacidade para receber 50 espectadores.

De acordo com o planejamento, serão realizadas até 8 sessões por dia do espetáculo DarwinBR para os alunos do 1º ao 5º ano. O espetáculo infantil Darwin Br é baseado na passagem do naturalista Charles Darwin pelo Brasil durante sua viagem de 5 anos ao redor do mundo. No espetáculo, são mostrados ao público, através da manipulação de bonecos, relatos sobre nosso país deixados em seus vários registros da viagem, que revelam o impacto que a diversidade biológica brasileira lhe causou.