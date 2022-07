Carapicuíba recebe Juventus da Moóca

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Em partida amistosa pela comemoração ao 46º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade de Carapicuíba, a Seleção Carapicuibana de Futebol recebe a equipe do Juventus da Moóca.

O jogo acontece às 10h do dia 26 de março (sábado) no Estádio Municipal da Cohab 2, ocasião em que “Moleque Travesso da Rua Javari” vai tentar a quebrar a invencibilidade do time de Carapicuíba que não perde há dois anos, jogando em casa.

Segundo o técnico Gilmar Ferreira, “é uma oportunidade para confirmar o talento dos atletas de Carapicuíba, ao enfrentar uma equipe de base profissional como o caso do Juventus e neste aniversário da cidade é o nosso time que quer assoprar as velinhas…”, alfinetou.

O Estádio Municipal de Carapicuíba fica na Av. Perimetral Norte, 246 (próximo à Igreja São Paulo Apóstolo). A entrada é franca.