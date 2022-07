Prefeitura de Carapicuíba participa da Feira da Construção Civil

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Maior salão latino-americano de construção prevê público de 150 mil visitantes e a participação de 750 marcas com mais de 2.500 lançamentos

Na última semana, entre os dias 15 e 19, a Prefeitura de Carapicuíba enviou uma delegação para participar da 19ª Feira da Construção Civil. A Prefeitura levou a feira um projeto chamado UNICON – Universidade da Construção Civil –, que tem o objetivo de atender o recente aumento da demanda de mão de obra, e contribuir com a qualificação de profissionais de Carapicuíba. O projeto tem como parceira o IDEA (Instituto para o Desenho Avançado) e o Instituto Illuminatus.

O Municipio já desenvolve uma parceria com o Senai, que qualificou mais de 2 mil trabalhadores na área desde 2009. O curso funciona no complexo INAC, e conta com aulas práticas e teóricas, proporcionando uma ampla formação de mão de obra. A Prefeitura oferece cursos de pedreiro assentador, pedreiro revestidor, pintor de obras a instalador elétrico, carpinteiro de formas e montador de painéis.

Na feira estiveram representadas as principais marcas do mercado brasileiro de construção civil. O evento, que é uma das principais ferramentas de marketing e vendas e congrega toda a cadeia produtiva do setor, conta com a participação de 750 marcas de 21 países, e é direcionada a arquitetos, engenheiros, incorporadores, lojistas de materiais para construção, construtores, decoradores e consumidores interessados em construir e reformar.

Na opinião do Secretário Marcelo Dourado “esta ação de divulgar o projeto na feira poderá atrair diversos parceiros e patrocinadores vindos da iniciativa privada. Visitamos diversos estandes e fomos muito bem recebidos, principalmente por se tratar de uma ação inovadora e ousada, a idéia do projeto despertou o interesse de muitas empresas”.