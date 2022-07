Prefeitura entrega revista Ciência das Crianças a alunos das escolas municipais

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A medida visa incentivar a leitura e a curiosidade com relação a conteúdos científicos

A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, entregou na última quinta-feira (23) cerca de 1600 exemplares da Revista Ciência Hoje das Crianças escolas municipais de ensino fundamental de Carapicuíba. A primeira entrega aconteceu na EMEF Miguel Costa Júnior, com a presença da Secretária de Educação Profª Aparecida da Graça Carlos.

A revista Ciência Hoje das Crianças é uma publicação do Instituto Ciência Hoje, que é uma organização social de interesse público sem fins lucrativos, vinculada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Com ilustrações e dicas de experiências realizáveis pelos próprios alunos, a revista será utilizada como material de apoio, para estimular a curiosidade das crianças no que se refere á ciência.

A publicação é utilizada pelo MEC e já é distribuída para mais de 100 mil escolas. Neste ano, a revista será incorporada a proposta pedagógica do município, e será entregue mensalmente a cada aluno da 4ª série um exemplar. Para as demais séries, será entregue um kit de revista por turma, para ser utilizado como material de apoio.

Em Carapicuíba, desde o início de 2009, tem havido esforços da Secretaria de Educação no sentido de integrar à sua proposta pedagógica a vivência fora do muro das escolas, evitando o ensino de conhecimento estanque sem contato com realidade da comunidade do entorno. Desde então, tem sido criados programas como Mais Educação, entre outros, como forma de alcançar este objetivo.

“Esse é mais um investimento, além do uniforme, da formação continuada, o aumento de vagas em creche, entre outros, para garantir não só o acesso ao aluno à escola, como a sua permanência e o sucesso”, enfatizou Aparecida da Graça Carlos, Secretária de Educação.