Movimento de Pessoas com Deficiência realiza segundo simpósio em Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Movimento das Pessoas com Deficiência de Carapicuíba promove, com o apoio da Prefeitura do Município de Carapicuíba, o 2º Simpósio neste domingo, 27 de março, na sede do Instituto Casa da Gente, que fica na Av. do Bosque, 250, Cohab 2.

O evento terá início às 8h e término às 17h. O tema a ser abordado este ano é “O conhecimento nos torna iguais em nossas diferenças”, com a participação dos professores Gabriel Chalita, pela manhã e Romeu Sassak, à tarde, os quais vão trazer contribuições para a criação de políticas publicas inclusivas, da perspectiva da Educação.

Segundo os organizadores do encontro, a idéia é combater a exclusão social das pessoas com deficiência, a partir da partilha do conhecimento, por meio de informações claras e objetivas, que permitam que essas pessoas tomem decisões inteligentes com dignidade, autonomia e protagonismo.

As propostas apresentadas no simpósio vão formar o documento que vai nortear a adoção de políticas públicas de inclusão social no município de Carapicuíba, tendo em vista a transformação do cotidiano das pessoas com deficiência e da sociedade em geral, a partir do conhecimento e da participação social.