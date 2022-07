Prefeitura inaugura novo portal no aniversário da cidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Prefeitura apresenta novo portal no aniversário da cidade

Desde o dia 26 de março, data em que a cidade completou 46 anos da emancipação, a Prefeitura de Carapicuíba está com um novo portal. Ainda mais dinâmico, o site oferece mais interatividade e conteúdo multimídia.

Diferente da antiga, a nova versão do portal www.carapicuiba.sp.gov.br dá mais destaque às obras e realizações da Prefeitura, permitindo aos munícipes e internautas em geral acompanharem mais de perto a gestão e a utilização dos recursos públicos. Enquanto na página inicial da última versão, liam-se apenas duas notícias, com o novo portal o usuário pode escolher entre os quatro últimos destaques, sem precisar realizar um único clique.

Outro aspecto importante levado em conta no novo portal é a interatividade com o internauta. Clicando nas barras que se encontram no topo do site, o usuário poderá escolher, dentre as quatro cores do brasão, uma para personalizar a página. E serviços bastante utilizados, como Ouvidoria, Nota Fiscal Eletrônica e Portal da Transparência, estão hoje mais fáceis de ser encontrados com o novo layout.

Acompanhando a dinâmica da web, o novo portal enfatizou o uso de redes sociais e conteúdos multimídias. Com um clique no aplicativo que se encontra quase no rodapé do site, o internauta poderá ouvir o último programa com o prefeito na Rádio New Life, e clicando mais acima assistir aos programas “Carapicuíba na TV”. As agendas de eventos e do prefeito também estão mais visíveis na nova versão.

Outro item do site que mudou foi nova formatação das páginas das Secretarias. Procurando agregar mais informações úteis ao usuário, as novas páginas contêm o perfil do secretário responsável, as atribuições da pasta, os projetos e programas desenvolvidos, notícias específicas da área e, na parte inferior, o endereço com um mapa, para facilitar a busca.

