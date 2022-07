Prefeitura e Câmara celebram juntas o aniversário da cidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Sessão solene no Gabinete abre homenagens a 42 emancipadores e 46 personalidades

Na manhã do último sábado, o Gabinete do Prefeito, com cara nova, se tornou um ponto de encontro e reencontro de personagens da história de Carapicuíba que não se encontravam há 20 ou 30 anos.

Este fato histórico foi possível graças à iniciativa do prefeito Sergio Ribeiro e da Câmara Municipal, que escolheram como tema para a comemoração do aniversário da cidade a homenagem a pessoas que escolheram Carapicuíba como sua cidade, aqui lutaram, e hoje fazem parte de uma história que mistura raças, etnias, sonhos e profissões, além dos emancipadores, os primeiros idealizadores deste município.

A Câmara, presidida pelo vereador Alexandre Pimentel, realizou uma sessão extraordinária no Gabinete do Prefeito para homenagear 42 emancipadores. A maioria já é falecida e foi representada por filhos e netos.

Alexandre Pimentel afirmou que “nessa sessão, que reafirma a história de Carapicuíba, homenageamos e nos sentimos homenageados com a presença daqueles que fizeram parte do início da história da nossa cidade e de seus familiares. Juntos construiremos um futuro ainda melhor”. A iniciativa partiu do vereador Nenê Crepaldi.

O prefeito Sergio Ribeiro, como anfitrião do encontro que reuniu centenas de pessoas no Gabinete, entre vereadores, secretários, autoridades e convidados, cumprimentou, dentre outros presentes, o vereador da capital paulista, Netinho de Paula, um dos homenageados. O prefeito o denominou de “embaixador de Carapicuíba, já que poucas pessoas divulgaram e levaram o nome de Carapicuíba para tão longe, com orgulho e entusiasmo”.

O deputado estadual Isac Reis lembrou que há 46 anos, Carapicuíba prometia ser uma cidade muito próspera. “Tínhamos condições de nos desenvolver, a nascente cidade já dispunha de diversas indústrias e era a melhor parte de Barueri. Sem olhar para quem foi o culpado, o que aconteceu foi o inverso da história. Carapicuíba é a última cidade no estado em termos de renda per capita. Tenho certeza que não era esse o objetivo dos emancipadores. Mas ainda há quem acredita e corre atrás do sonho de ver Carapicuíba uma cidade próspera”.

A Prefeitura homenageou, com a entrega de placas, 46 atores sociais, como professores, profissionais liberais, empresários, benfeitores, do passado e do presente, de diversas etnias e nacionalidades, que ajudaram e ajudam, segundo o prefeito, “a formar esse caldo de cultura que faz de Carapicuíba uma cidade plural, diversa, inquieta e com sede de progresso”.

Alunos da Emef Noemy Silveira Rudolfer fizeram a entrega das placas para os emancipadores e homenageados.

Sergio Ribeiro expressou imensa satisfação em reencontrar pessoas que ajudaram a construir bairros, escolas, igrejas, e com o seu dia a dia fizeram parte da construção de Carapicuíba. “Este é um momento único de reencontro e congraçamento. Há pessoas aqui, que não se viam há vinte ou trinta anos”.

Reforma do gabinete

O prefeito Sergio Ribeiro fez questão de agradecer aos funcionários da Secretaria de Serviços Municipais e Secretaria de Obras, que “idealizaram e fizeram esta reforma, que utilizou materiais reciclados da própria prefeitura e doações”.

Outras atividades

Além das homenagens, as comemorações contaram com uma missa na paróquia Nossa Senhora Aparecida, a mais antiga do município, na véspera. Outra missa abriu a as atividades do sábado, no Gabinete. À tarde, teve início a programação de cunho evangélico, com a unção aérea sobre a cidade e o culto no Gabinete à noite.