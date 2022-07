Qual é o tamanho da sua pegada?

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente está disponibilizando dicas sobre a preservação do meio ambiente. Além das ações do dia-a-dia com a poda de árvores e ações de controle ambiental, também colabora na educação para a preservação do meio ambiente.

DICA DA SEMANA:

QUE MARCAS VOCÊ QUER DEIXAR NO PLANETA?

A Pegada Ecológica foi criada para calcular o quanto de recursos da natureza utilizamos para sustentar nosso estilo de vida. Assim, por meio de um simples cálculo, podemos saber se nossa forma de viver está de acordo com a capacidade do planeta em oferecer, renovar seus recursos e absover os resíduos que geramos.

Responda o quiz e conheça o tamanho estimado da sua pegada ecológica! Pode ser uma surpresa!

http://www.pegadaecologica.org.br/