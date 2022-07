Escolas municipais iniciam projeto de coleta seletiva

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Seis Emefs receberam Ecobags e alunos são orientados depositar o material reciclável diariamente.

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou um projeto de coleta seletiva criado pelas Secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade e da Educação. O projeto visa envolver, inicialmente, os alunos das Emefs (1ª à 4ª séries). Na etapa do projeto, as Secretarias realizaram trabalho de formação entre os professores, que farão o papel de incentivadores e conscientizadores junto às crianças.

Em seguida, foram instalados seis ecobags nas Emefs Prof° Argeu Silveira Bueno, Vereador Edegar Simões, Profª Nai Molina do Amaral, Prof° Miguel Costa Junior , Profª Noemy Silveira Rudolfer e Dep. João Hornos Filho. A coleta, programada para acontecer semanalmente ou de acordo com a demanda local, será realizada por empresa terceirizada, que encaminhará ao Armazém da Natureza os materiais recolhidos, para serem separados e encaminhados para a reciclagem.



Os passos seguintes serão a ampliação da reciclagem para as Emeis e em um terceiro momento, será expandido junto à Secretaria da Saúde, e atingirá as Unidades Básicas de Saúde do município.

Além do propósito ecológico, a medida pretende atender também a economia dos recursos da cidade, que tem o último orçamento per capita do estado de São Paulo, e tem na destinação final do lixo sua maior demanda, ficando abaixo de Saúde e Educação. Carapicuíba produz aproximadamente de oito mil toneladas de lixo por mês, que são encaminhadas a aterros sanitários em outros municípios, gerando, além do dano ambiental, um grande custo financeiro à cidade.