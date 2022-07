Dia Mundial de Combate à Tuberculose não é uma data para comemoração

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Dia 24 de março é o dia mundial de combate à Tuberculose. É um dia para ampliar as ações de controle da doença. “Todos juntos nesta luta” é o tema recomendado pelas esferas dos Governos Nacional, Estadual e Municipal para este ano.

A Secretaria da Saúde de Carapicuíba, intenfsificou nesta semana as ações de combate à doença e a busca ativa de sintomáticos respiratórios, com trabalho em locais de maior vulnerabilidade e em áreas livres no município.

Além disso, a equipe médica do Núcleo de Atendimento de Infectologia de Carapicuíba (NAIC) realizou a distribuição de folhetos educativos esclarecendo os principais sinais e sintomas da doença, no semáforo de pedestres próximo ao terminal rodoviário e ferroviário, no centro da cidade. Esta atuação foi denominada como “Pedágio Educativo”.

Controle e tratamento

O Programa Municipal de Controle da Tuberculose realiza atividades de prevenção, diagnóstico e tratamento nas Unidades Básicas de Saúde – UBS e no laboratório municipal, onde o exame de baciloscopia pode ser realizado. Comprovados os casos são encaminhados para tratamento imediato. O tratamento e a medicação são oferecidos na rede de saúde pública municipal gratuitamente. Para aumentar a adesão ao tratamento, que tem duração média de seis meses, a atual Administração, com recursos próprios, fornece gratuitamente aos pacientes a medicação, cujo uso é supervisionado. É também oferecido um kit matinal (achocolatado e bolacha) e uma cesta básica mensal, para aqueles que comparecem regularmente nas consultas mensais como incentivo ao tratamento.

É importante ficar atendo aos principais sintomas e sinais da tuberculose: tosse persistente por mais de três semanas (sintomáticos respiratórios, perda de peso, falta de apetite, febre moderada principalmente ao entardecer e sudorese (sor) noturna.

O diagnóstico precoce pode ser realizado gratuitamente nas unidades Básicas de saúde, através do exame de escarro que é gratuito, e o resultado é obtido em menos de dois dias, Dra. Sinome Augusta Monteaperto, Secretária da Saúde informa que “o diagnóstico fácil e o tratamento com cura, deste que realizado adequadamente”.