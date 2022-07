PAC viabiliza canalização do Cadaval na Vila Sulamericana

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou as obras de canalização do Córrego Cadaval e a consequente pavimentação do trecho compreendido entre as avenidas Dante Carraro e Rui Barbosa até o Rio Cotia, nas proximidades da Vila Sulamericana.

O canteiro de obras já está montado e a escavação do córrego segue em ritmo acelerado. O investimento é de 11 milhões de reais, proveniente de recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e a contrapartida da Prefeitura de Carapicuíba será em torno de 640 mil reais.

O término das obras está previsto para o mês de novembro e o objetivo da canalização é evitar o transbordamento do córrego com a ocorrência das chuvas e melhorar o tráfego de veículos na região, no sentido à Avenida Deputado Emilio Carlos, beneficiando a população de Carapicuíba e o acesso ao município de Barueri.

A Prefeitura de Carapicuíba já recebeu as licenças ambientais e a outorga do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica). Além disso, já foi iniciado entendimento com os proprietários dos imóveis situados no entorno do Córrego Cadaval e do Rio Cotia.