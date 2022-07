Festa de Santa Cruz em Carapicuíba: tradição, cultura e entretenimento

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

De 1 a 4 de maio, a festa acontece na Aldeia em Carapicuíba. O evento integra o calendário cultural do município desde 1954 e tem suas origens no período da colonização portuguesa, com a influência religiosa dos padres jesuítas.

Introduzida pelos jesuítas no final do século XVI, a Festa de Santa Cruz surgiu como forma de facilitar a catequese dos povos nativos da região, agregando às tradicionais danças indígenas em volta da fogueira, um elemento cristão – a cruz.

A Dança de Santa Cruz tem aspectos peculiares. Inicialmente, os violeiros, cantadores e dançantes, reúnem-se em frente à Igreja de Santa Catarina e ao pátio Cruzeiro para saudarem o templo e a Santa Cruz. Na seqüência é feita uma saudação em forma de cantoria em roda, e em seguida, a saudação é repetida na frente de todas as cruzes enfeitadas nas casas do quadrilátero que forma a Praça da Aldeia.

A Zagaia, que encerra a festa, é uma variação, com maior influência indígena, da dança, da música e do cântico, caracterizada por uma grande roda em frente à capela. Durante os dias da festa, os festeiros, providenciam lanches, almoços, canjas e gemadas.

Os festeiros participam durante os quatro dias, de 1 a 4 de maio. O primeiro dia é marcado pela apresentação de grupos e artistas que tocam e cantam música de raiz. No segundo, acontece o tradicional levantamento do mastro, dando início à Dança de Santa Cruz, que segue por três dias consecutivos.

Segundo estudo feito pela Secretaria de Cultura e Turismo de Carapicuíba, a festa é única no mundo, haja vista a relevância histórica e os elementos culturais que a compõem.

Tradição

A festa mobilizava moradores e famílias de vários pontos da Grande São Paulo que vinham de carroças, carros de boi e automóveis, e se juntavam para ceias coletivas, cada um trazendo uma parte dos alimentos e bebidas que eram consumidos em meio a rodas de viola, catiras, leilões no pátio, cirandas e outros folguedos folclóricos. Com os novos tempos e a consequente urbanização da Aldeia, a festa foi se tornando cada vez mais pública, tornando-se parte do calendário oficial da cidade e a prefeitura assumiu muitas funções antes relegadas somente às famílias e aos festeiros.

Serviço:

Festa da Santa Cruz nos dias 1, 2, 3 e 4 de maio de 2011

Local: Aldeia Jesuítica de Carapicuíba

Programação:

Dia 1º a partir das 18h: Dança Trança Fitas, missa e show musical;

Dia 2 às 19h: Levantamento do Mastro e início da Dança de Santa Cruz ou “Sarabaquê”;

Dia 3 às 11h – Celebração da Santa Missa em louvor a Santa Cruz;

– às 18h: Procissão nas ruas ao redor da Aldeia e show de convidados com música raiz e leilão de prendas;

– às 21h30: reinício da Dança de Santa Cruz.

Dia 4 a partir das 18h: apresentação da Dança de Santa Cruz que seguirá noite adentro até a tradicional “Zagaia”.

Como chegar:

Pode-se chegar à Aldeia utilizando-se os acessos da Rodovia Raposo Tavares km 22,5, seguindo pela Estrada da Aldeinha por cerca de 3km. Acompanhe a sinalização.

Pela Castelo Branco, saída 23B, sentido Rodoanel, entrada Carapicuíba e segue sentido Aldeia.