Professores recebem agenda 2011 com o Plano de Carreira

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Uma forma dinâmica de tornar a nova legislação acessível aos profissionais da Educação.



A Prefeitura de Carapicuíba, através da Secretaria de Educação, entregou na última semana agendas 2011, com o encarte do Plano de Carreira e Estatuto do Magistério, sancionado em dezembro. O objetivo é dar facilitar ao profissional da educação o conhecimento de seus direitos e deveres.

Os trabalhos de elaboração do Plano de Carreira tiveram início em janeiro de 2010 e contaram com a assessoria do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, presidido pelo sociólogo Cesar Callegari. Depois de elaborada, a minuta foi discutida com professores, entidades representativas, como a APEOESP e SINDFUSMC e com a Comissão de Educação da Câmara Municipal.

A elaboração do Plano de Carreira e Estatuto do Magistério, frutos de muita discussão com professores, vereadores e entidades de classe, são um grande avanço para os profissionais da educação, contemplando formas justas para a evolução funcional dos professores, valorização do esforço pessoal e coletivo, avaliação de desempenho profissional, regras para escolha de diretores e supervisores de ensino, dentre outros.

A agenda da Educação foi uma forma simples e dinâmica para tornar acessível as regras recém aprovadas, para que a totalidade dos profissionais conheçam e se adequem a nova realidade.