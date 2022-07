Carapicuíba ganha de Cotia e perde artilheiro

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Seleção de Futebol de Carapicuíba venceu o time de Cotia pelo placar de 2 a 1 em partida amistosa realizada no Estádio Municipal nessa sexta, 1º de abril.

O time visitante abriu o placar logo no início do jogo, mas a equipe de Carapicuíba empatou na sequência com Vitor. No segundo tempo, o atacante Cone marcou o gol da virada, garantindo a invencibilidade do time carapicuibano, o qual não perde há mais de dois anos jogando em casa.

A nota triste é que o atacante Cone, artilheiro da seleção de Carapicuíba com 21 gols, veio a falecer no sábado. Desse modo, a Secretaria de Esportes e Lazer presta as últimas homenagens ao atleta de dezessete anos, que honrou com vigor a Seleção de Futebol de Carapicuíba.