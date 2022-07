Geraldo Alckmin e Sergio Ribeiro assinam convênio para obras em Carapicuíba

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Serão empregados R$ 21 milhões para a ampliação da Fatec / Etec e construção do complexo viário da Lagoa, que beneficiará o centro da cidade com melhorias no acesso à Rodovia Castelo Branco e para os estudantes dos cursos técnicos e de graduação.

Nesta segunda-feira, 4, o prefeito Sergio Ribeiro recebeu o governador Geraldo Alckmin para a assinatura da autorização da liberação de verbas do FUMEFI (Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento) na ordem de R$ 21 milhões, para a ampliação de salas da Fatec / Etec e para a construção do Complexo Viário da Lagoa.

Segundo a assessoria do Governo do Estado, será construído um novo módulo composto por dois blocos, que abrigarão 39 novas salas de aula, laboratórios, recepção e sanitários. O complexo contará ainda com um estacionamento com mais de 200 vagas e guarita. Além do ganho social para a região com a expansão da educação profissional gratuita, serão gerados com a obra cerca de 70 empregos diretos e mais de 250 indiretos. O Governo do Estado vai repassar R$ 12,6 milhões no projeto.

Serão investidos ainda pelo FUMEFI, R$ 8,4 milhões para melhorias do chamado Sistema Viário da Lagoa. A obra contará com serviços de drenagem e pavimentação da ligação do município com a Rodovia Castelo Branco e do acesso direto à FATEC e a FNC – Faculdade Nossa Cidade. Estima-se que sejam criados 320 empregos com a iniciativa.

O prefeito Sergio Ribeiro agradeceu a atitude do governador, que esteve em Carapicuíba duas vezes em menos de quinze dias, e reivindicou a ampliação de vagas no ensino fundamental. Alckmin se prontificou a providenciar a ampliação de diversas escolas estaduais.

Sergio também comemorou o aumento da arrecadação municipal – de R$ 211 milhões para R$ 262 milhões, com meta de chegar ao final do ano com R$ 300 milhões. “Esperamos que no final de 2012, graças ao crescente aumento do orçamento, Carapicuíba não necessite mais dos recursos do FUMEFI”.