Programa Renda Cidadã abre novas vagas em Carapicuíba

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania abriu 3881 novas vagas para o programa Renda Cidadã. O programa é voltado para famílias com renda per capita abaixo de meio salário mínimo ou sem renda comprovada. As famílias beneficiadas recebem uma ajuda mensal de R$ 80,00, durante 36 meses.

O Renda Cidadã é um programa de transferência de renda com o propósito de promover famílias que vivem em situações precárias e de vulmerabilidade social, através de atividades socioeducativas e apoio financeiro temporário, visando a melhoria na qualidade de vida e a autossustentação da família beneficiária.

Em Carapicuíba, o programa tem como gestores a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que coordena, monitora, avalia e assessora, a Prefeitura, que inscreve e seleciona as famílias, e promove as atividades complementares com os beneficiados, e a Caixa Econômica Federal, que emite os cartões magnéticos e efetua o pagamento em dinheiro através da rede de suas agências.

O período de permanência no Programa é de 36 meses, mas a Prefeitura avalia anualmente as condições e critérios para permanência da família. Um dos requisitos para isso é a frequência às atividades socioeducativas, realizadas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania, com palestras, cursos e oficinas, visando a capacitação profissional e a melhoria da qualidade de vida da família.

Os interessados devem procurar a Secretaria da Ação Social e Cidadania ou uma unidade do Centros de Referência de Ação Social (CRAS). É importante que residam em bairros próximos aos CRAS e que o (a) interessado (a) tenha no mínimo 16 anos.

Pessoas inscritas nos cursos do Núcleo de Assistência à Comunidade (NAC), também podem se inscrever.

Endereços para a inscrições e informações:

CRAS I – ARISTON – CSU

Endereço: Rua Lizarda, 06 – Cidade Ariston – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4181-2251 ou (11) 4181-3027



CRAS II – NOVO HORIZONTE

Endereço: Rua Terra, 158 – Jardim Novo Horizonte – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4146-9431



CRAS III – PARQUE FLÓRIDA

Endereço: Rua Califórnia, 05 – Parque Flórida – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4189-2745



CRAS IV -JARDIM ANA ESTELA – UBS

Endereço: Rua Monte Aprazível, 50 – Jardim Ana Estela – Carapicuíba – SP

Telefone: (11) 4186-1092