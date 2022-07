Município de Carapicuíba/SP | “Prefeitura no seu Bairro” leva serviços ao Jardim Tonato

“Prefeitura no seu Bairro” leva serviços ao Jardim Tonato

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Na última semana, o Jardim Tonato recebeu uma atenção especial da Administração Municipal de Carapicuíba. Desde a quinta-feira (31), através do projeto “Prefeitura no seu Bairro”, a Prefeitura tem levado ações, como limpeza de bocas de lobo e tapa-buracos, e serviços a comunidade.

Como sinal de sucesso da atividade, mais de mil pessoas passaram pelos estandes montados na Rua Paraguaçu Paulista, no sábado, 2 de março. Nos estandes serviços, como Ouvidoria e PROCON, expedição de Carteiras de Trabalho, cadastramento de vagas em creche, e doações de mudas, foram oferecidos. A novidade deste sábado ficou por conta da massagem terapêutica realizada em um dos estandes.

No local A Secretaria da Saúde ofereceu ainda atendimento, com consulta médica, oftalmológico, ônibus odontológico, informações a respeito de serviços de saúde, Vigilância Sanitária, fisioterapia, Saúde da Mulher, entre outros. Os agentes do Projeto Dengue visitaram as residências do bairro para orientar os munícipes.

Enquanto os pais utilizavam os serviços, as crianças divertiam-se nos escorregadores e no pula-pula ou participavam de atividades lúdicas, como pintura no rosto, damas, origami, entre outras brincadeiras.

Estão previstas ações sociais deste porte para todos os finais de semana do mês de abril. A Prefeitura objetiva com isso, atender a população que tem dificuldade de acesso aos equipamentos municipais por motivos de trabalho ou locomoção. Já a limpeza no bairro previne a proliferação de insetos e doenças, além do risco de enchentes.