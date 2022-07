Carapicuíba 1 X O Juventus

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Seleção de Futebol Sub 17 de Carapicuíba venceu a equipe do Juventus por 1 a 0 em partida realizada no Estádio Municipal de Carapicuíba neste sábado, 26 de março, em comemoração ao 46º aniversário de emancipação político-administrativa da cidade.

O resultado confirmou a invencibilidade do time carapicuibano, o qual não perde em casa há mais de dois anos. O gol foi marcado pelo artilheiro Cone, que já soma vinte gols neste início de temporada.

A partida teve alto índice técnico e a vitória sobre o Juventus, base do time profissional que disputa a série A-3 do campeonato paulista, aumenta o otimismo para defender o título regional dos Jogos Abertos da Juventude, que começa em abril.