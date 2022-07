Prefeitura realiza mutirão no Parque Jandaia nesta quinta e sexta-feira

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Nos dias 7 e 8, quinta e sexta-feira, a Prefeitura realizará uma grande operação “Mutirão de Limpeza e Cata Treco” no Parque Jandaia. A Prefeitura listou 30 ruas que serão atendidas e para isso, a Secretaria de Obras se prepara para recolher os materiais que serão deixados pelos moradores, além de limpar terrenos, ruas e praças.

O secretário de Obras, Joel Brito de Oliveira afirmou que pretende atender o bairro com cerca de dez caminhões, e vai buscar apoio de outras Pastas. “Estamos entrando em contato com outras Secretarias e parceiros da Prefeitura por se tratar de um número bem acima da média dos demais bairros. Além da madeira e móveis velhos, tem o entulho, que depende de máquinas para serem retirados”, relatou o secretário.

Os moradores já estão sendo orientados a colocar, pela manhã, na calçada os objetos que quiserem jogar fora para as equipes da Prefeitura recolher. E durante a coleta, agentes da Prefeitura percorrerão as casas orientando os moradores a respeito da importância da conservação do bairro, evitando e denunciando o despejo de lixo e entulho.

O telefone disponível da Prefeitura para denúncias é o da Ouvidoria: 4164-2971.

Locais em que o Cata Treco vai passar:

1. Avenida Marginal do Ribeirão

2. Estrada do Gopiúva

3. Rua Benedita Rosa

4. Rua Maria Luiza de Campos

5. Rua Aparício Rodrigues

6. Rua Manoel da Costa Pacheco

7. Rua Lázaro da Silva

8. Rua Geraldo soares Xavier

9. Rua José Soares de Andrade

10. Rua do Vereador

11. Rua Job Caires

12. Rua Sidnei Soares de Andrade

13. Rua Benedita Dionízia

14. Rua Tertulina de Souza

15. Rua Lindolfo Ferreira de Morais

16. Rua Laura Josefa dos Santos

17. Rua José Altemir Pereira

18. Rua Damian Vitanov

19. Rua Oswaldo Mazzonetti

20. Rua Wilson Pinheiro da Silva

21. Rua Basílio Nisterenko

22. Rua Walderez Peres Xavier Georgi

23. Rua Maria Benedita Melo Lincoln

24. Rua Ergilio Lincoln

25. Rua Peter Zahotei

26. Rua Derivan Araujo Castro

27. Rua José Nogueira

28. Rua Vilson Vieira da Silva

29. Rua Fortunato Grelonzone

30. Rua Catarina Alves da Silva