Carapicuíba participa pré-conferência regional sobre Segurança Alimentar

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Na última sexta-feira, dia 1º de abril, Carapicuíba recebeu representantes de dez cidades para a Pré-Conferência Regional da Grande Oeste de São Paulo sobre Segurança Alimentar. A atividade aconteceu no Teatro Fuca.

A Pré-Conferência teve como tema “Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos”. Haverá debates, discussões e uma palestra de Luci Uliana, que é Secretária Adjunta da Secretaria de Segurança Alimentar de Mauá, sobre “Desafios e Perspectiva na Construção do Sistema de Segurança A=[=[ar e Nutricional (SISAN). O objetivo das discussões foi preparar subsídios para a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que será realizada no final do ano em Salvador, Bahia.



Alimentação escolar, uma prioridade

Desde 2009, a alimentação escolar tem sido uma prioridade do município. Logo no início da atual Administração, a Prefeitura rompeu contrato com a Verdurama, empresa terceirizada antes responsável pela alimentação escolar, e passou a adquirir e preparar as refeições, o que, além de diminuir custos, transformou o dia-a-dia nas Emeis e Emefs, com variedade e qualidade à mesa das crianças.

A Secretaria da Educação de Carapicuíba criou o Departamento de Alimentação Escolar, com nutricionistas e técnicos responsáveis pela composição dos cardápios semanais diferenciados para as Emeis Fases I e II e Emefs, com cálculo nutricional, visando contribuir com o fim da desnutrição entre as crianças matriculadas na rede municipal de ensino.



Alimentos orgânicos na mesa das crianças

No início de março, a Secretária de Educação Prof.ª Aparecida da Graça Carlos, e técnicos da Secretaria estiveram em Franco da Rocha, em visita a um assentamento, com o objetivo de conhecer a produção e a variedade de gêneros oferecidos, para futura aquisição de alimentos de origem orgânica. A Secretaria também já realizou em janeiro uma Chamada Pública para compra aproximadamente 17 mil unidades por semana de suco de laranja de origem orgânica, sem adição de produtos químicos.

Segundo a secretária, a Prefeitura tem interesse em aumentar a participação da agricultura familiar no cardápio das escolas. “Além do interesse social, com foco na diminuição da pobreza, no fortalecimento das pequenas propriedades, existe também a questão da qualidade dos gêneros alimentícios. Queremos dar prioridade a alimentos orgânicos, sem agrotóxico, e mais saudáveis”, comentou.



