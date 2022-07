Prefeitura realiza obras nos bairros da cidade

Secretarias: Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Obras transformam a cara da cidade, proporcionando mais conforto aos cidadãos de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba tem procurado seguir o cronograma de obras estabelecido para este ano, trazendo benfeitorias nos bairros mais distantes. As obras de infraestrutura incluem pavimentação, contenção, recapeamento e arborização chegam a vários pontos do município desde o ano passado. Confira alguns exemplos de intervenções recentes na cidade:

Guias e Sarjetas

Ruas de quatro bairros de Carapicuíba estão sendo melhoradas com a colocação de guias e sarjetas. São as ruas Rio Real, Rio Doce e Piraí na Vila Diva, Rua Palotina na Chacára Della Rocca, além da Travessa Amália Rocha e trecho da Rua Rita Alves, no Jardim Maria Beatriz e ainda a Rua Serra dos Cristais e Rua Ernestina Vieira no Jardim Planalto. Este é mais um passo para levar infraestrutura e qualidade de vida ao município.

Galerias de Águas Pluviais

As ruas Lorde, Arlanza e Abreus, na Chácara das Palmeiras, estão passando por reformas com a construção de galerias de águas pluviais. O próximo passo é executar a pavimentação das ruas, por meio de convênio com os moradores.

Pavimentação Betuminosa

A Travessa Amália Rocha e trecho da Rua Rita Alves, no Jardim Maria Beatriz, receberam pavimentação betuminosa, oferecendo melhores condições para o trânsito e servindo de base para a colocação de capa asfáltica, futuramente.

Além dessas obras, custeadas pelo próprio município, a Prefeitura de Carapicuíba vem realizando uma série de estudos para viabilizar a pavimentação de trechos de ruas, arborização e paisagismo, a fim de proporcionar melhor qualidade de vida à população nas várias regiões da cidade.