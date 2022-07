Município de Carapicuíba/SP | “Mês da Mulher

“Mês da Mulher

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Uma maratona de atividades, marcou o mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. As atividades foram coordenadas pela Secretaria de Governo, através da Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, em parceria com as Secretarias da Educação e Saúde.

CICLO DE PALESTRAS SOBRE SAÚDE DA MULHER

Mais de dez bairros foram beneficiados com a realização de palestras sobre saúde. Uma equipe do Núcleo de Saúde da Mulher visitou as escolas municipais e conversou com mães de alunos. A atividade agradou tanto que diversas participantes pediram para a equipe dar continuidade às palestras. As escolas contempladas foram Emef Argeu Silveira Buen, Emei Cidade Ariston, Emef João Hornos Filho, Emef Profa. Noemy Rudolfer, Emef Profa. Nai Molina do Amaral, Emei Carmelinda Chagas, Emef Prof.Miguel Costa Junior, Emei Evani T.Pierrine, Emei Paraíso das Crianças, Emei Luiz Simplício de Andrade e Emei Antônia Pereira de Magalhães.

DEBATES

Além dessa extensa programação, nos dias 10 e 17 de março, aconteceram dois debates na Escola Carapicuíba de Administração Pública – ECAP (Av. Mirian nº 153 – Centro), com os temas Relações de gênero e violência contra as mulheres, com Sônia Coelho e “Aborto, questão de saúde Pública” com Dulce Xavier e Rosangela Talib.

A coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres Dinah Barros apontou as prioridades da coordenadoria em Carapicuíba. “A criação dessa coordenadoria pelo prefeito Sergio Ribeiro é um marco importante na luta das mulheres. É por meio dela que temos que fazer a discussão e criar políticas de inclusão das mulheres nos espaços de poder, combater a divisão sexual do trabalho, que, infelizmente ainda existe lutar, por creches, moradia, pela saúde da mulher.

O dia 8 de março, mais do que uma data comemorativa, é uma oportunidade para resgatar o histórico de luta das mulheres”.