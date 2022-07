Carapicuíba estréia nos Jogos Abertos da Juventude

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A cidade de Carapicuíba inicia nesta terça-feira (12/04) sua participação nos 28º Jogos Abertos da Juventude, evento que é promovido pela Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude. As equipes que vão representar o município são apoiadas pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

Na primeira fase, a Seleção de Futebol Masculino enfrenta o time de Mauá às 14h30 no Centro Esportivo do Socorro, que fica na Rua Rogerio Tácola s/n, em Mogi das Cruzes.

Já o Volei Feminino pega a equipe de Caieiras às 15h30 no Complexo Esportivo Jorge Wreder, que fica na Rua Portugal s/n, centro de Caieiras. No mesmo local, acontece o jogo da equipe de vôlei masculino de Carapicuíba que vai enfrentar o time de Caieiras, a partir das 17h30.

Além do vôlei feminino e masculino e do time de futebol de campo masculino, o município de Carapicuíba terá representação no Basquete Masculino, Handebol Feminino e Tênis, equipes que conquistaram medalhas nos últimos Jogos Regionais do Guarujá.

Os Jogos Abertos da Juventude do Estado de São Paulo são disputados por atletas de até 18 anos e são divididos em três fases. A final estadual acontecerá em junho na cidade de Oswaldo Cruz, interior do Estado