Ministro Alexandre Padilha visita obras da UPA de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A UPA representa significativa melhora no atendimento à saúde pública emergencial no município, especialmente aos pacientes do SAMU e moradores de bairros distantes do Centro.

No próximo sábado, 16, às 16 horas, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estará em Carapicuíba para um encontro com o prefeito Sergio Ribeiro e a secretária da Saúde, Simone Marques Monteaperto. Juntos, vão inspecionar as obras da Unidade de Pronto Atendimento, no Parque Santa Tereza.

É mais uma conquista da população da nossa cidade. Com isso o atendimento à saúde dos munícipes se consolida como mais uma das prioridades desta Administração. Graças à reorganização no atendimento e reformas para o melhor aproveitamento dos espaços, o atendimento à população aumentou em 70%, mas ainda não atinge grande parte da população.

A construção de uma Unidade de Pronto Atendimento já está em fase adiantada. Esta UPA, construída com recursos do Ministério da Saúde, no Parque Santa Tereza, atenderá os pacientes do SAMU e os moradores dos bairros próximos, que enfrentam dificuldades quando precisam de atendimento emergencial.

Também já foram aprovados projetos para a construção de quatro novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no Parque Jandaia, Jardim Tonato, Aldeia e Centro. As obras estão previstas para começar este ano, o que significa aumento em cerca de 40% na atenção básica à saúde dos munícipes.

Com a menor renda per capita do Estado de São Paulo e uma população em torno de 380 mil habitantes, a Prefeitura de Carapicuíba destinou, em 2010, 28% do orçamento municipal à Saúde, sendo que a lei prevê a utilização de 15%. O concurso público promoveu a contratação até o momento, em caráter efetivo de mais de 50 médicos, além de profissionais da área da saúde. Carapicuíba conta com 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e três Pronto Atendimentos em Saúde (PAS), sendo dois adultos e um infantil, três unidades do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), um Centro de Especialidades Médicas, dentre outros equipamentos.

A obra

A UPA de Carapicuíba está sendo construída em uma área total de 1.300 m2, e contar com salas de emergência, enfermarias para internações clínicas, equipamentos para Raios-X, ultrassonografia e outros exames para diagnósticos que necessitem de urgência.

A UPA será instalada na Av. Itajubá s/nº, no Parque Santa Tereza, bairro localizado na região sudeste de Carapicuíba. O valor total da obra é de R$ 1.509.450,91. Entrega prevista para o segundo semestre de 2011.