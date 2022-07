Ministro Alexandre Padilha visita obras da UPA de Carapicuíba

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

No sábado, 16, o ministro da Saúde Alexandre Padilha, esteve em Carapicuíba para vistoriar a obra da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24H) em fase de construção no Parque Santa Tereza.

O ministro foi recebido pelo prefeito Sergio Ribeiro, e juntos fizeram a vistoria da obra, observaram as plantas e conversaram com a população presente no local.

Estiveram presentes o deputado federal João Paulo Cunha, o deputado estadual Isac Reis, o presidente da Câmara Alexandre Pimentel, dentre outros vereadores e a secretária da Saúde, Simone Augusta Monteaperto, além de outros secretários municipais.

O prefeito Sergio Ribeiro afirmou que os moradores do Parque Santa Tereza e região terão, além da UPA, uma creche construída com recursos do Governo Federal – o Pró-Infância, além de quadras poliesportivas.

Sergio elencou outras obras na cidade, como a canalização do córrego Cadaval no trecho próximo à Av. Vitório Fornazaro, próximo à divisa com Barueri, “obra fundamental para mudar a entrada da cidade”, além de reformas em equipamentos esportivos e construção de novas creches e Unidades Básicas de Saúde, entre outras.

“São mais de R$ 120 milhões do Governo Federal vindos do Ministério do Esporte, Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, dentre outros, para obras e ações que já iniciaram ou acontecerão ainda este ano”, afirmou o prefeito

O ministro Alexandre Padilha afirmou estar satisfeito em ver a obra acelerada. “Retornarei no final do ano para inaugurar a UPA” Ele ressaltou que as dimensões da obra demonstram que a Unidade de Pronto Atendimento atenderá as necessidades da região.

A obra

A UPA de Carapicuíba está sendo construída em uma área total de 1.300 m2, e contar com salas de emergência, enfermarias para internações clínicas, equipamentos para Raios-X, ultrassonografia e outros exames para diagnósticos que necessitem de urgência.

A UPA será instalada na Av. Itajubá s/nº, no Parque Santa Tereza, bairro localizado na região sudeste de Carapicuíba. O valor total da obra é de R$ 1.509.450,91. Entrega prevista para o segundo semestre de 2011.