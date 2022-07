Vice-prefeito e secretário de Esportes de Carapicuíba visitam Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O vice-prefeito de Carapicuíba Salim Reis e o secretário municipal de Esportes e Lazer Eduardo Araujo compareceram à sede da Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, nesta terça-feira, 19 de abril, a fim de apresentar o trabalho desenvolvido no município de Carapicuíba e conseguir recursos para a cidade.

Reis e Araujo informaram ao secretário estadual Jorge Pagura que, atualmente, a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Carapicuíba dispõe de 36 modalidades esportivas e 71 atividades oferecidas gratuitamente à população.

Além disso, a comitiva de Carapicuíba comunicou as obras e ações ligadas ao esporte e lazer de Carapicuíba: reforma do Ginásio Tancredão, construção da Praça da Juventude, coberturas de quadras poliesportivas e implantação do Projeto Segundo Tempo, todas com recursos do governo federal; reforma e ampliação do Estádio Municipal na Cohab 2 e a construção do novo ginásio poliesportivo da Vila Dirce, com recursos do governo estadual.

Reis e Araujo aproveitaram o encontro para solicitar kits de materiais esportivos para Carapicuíba e buscaram orientações para a obtenção de recursos através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.

Por fim, enfatizaram a realização do espetáculo da Paixão de Cristo no Teatro de Arena da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba nos dias 21 e 22 de abril, o qual deve atrair cerca de 25 mil pessoas para a região.