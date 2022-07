Drama da paixão de Cristo é atração deste final de semana na Aldeia de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Nos dias 21 e 22 de abril, O Teatro de Arena da Aldeia de Carapicuíba será palco de mais uma apresentação do Drama da Paixão de Cristo, encenado desde 2001. A peça, apresentada na Aldeia de Carapicuíba, é realizada a céu aberto e tem sempre emocionado centenas de pessoas a cada ano.

O espetáculo deste ano envolverá mais de duzentos atores e atrizes, que se foram selecionados pela Secretaria de Cultura, e ensaiam continuamente para apresentar ao público um bom espetáculo. Neste ano, Jesus Cristo será personificado por Cláudio Ordônio, enquanto Nilda Ladeia representará Maria Madalena. Personificarão o Diabo, os atores Ney Lacerda, Bruno Moreira e Renato Marques. O texto e a direção geral são de João Antunes.

Nesta edição, o espetáculo terá início com o anúncio do governador Pôncio Pilatos aos judeus, logo que chegou a Palestina. Passará então para passagens famosas do evangelho, como o batismo, a tentação no deserto, o sermão da montanha, e a crucificação, terminando com a ressurreição.

A construção do cenário e a confecção do figurino e adereços utilizados na encenação já estão a todo vapor. Espadas, lanças, cestos, elmos e outros adereços estão sendo produzidos por alunos de oficinas da Secretaria de Cultura e Turismo, com jornais, ataduras e materiais recicláveis. Com relação ao cenário, a novidade será o local da crucificação, que este ano ficará mais próximo e visível ao público.

O drama, promovido pela Prefeitura de Carapicuíba, relata de maneira relativamente fiel as escrituras cristãs. Trata-se de um espetáculo cultural que faz uso das diversas linguagens artísticas para levar uma mensagem de fé e amor e que recria uma das mais belas histórias, onde se misturam amor humano e divino.