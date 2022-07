Vacinação contra Gripe Influenza tem início nesta segunda-feira

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) tem início nesta segunda-feira, 25 de abril. A vacina estará disponível para pessoas maiores de 60 anos, gestantes e crianças em idade de 6 meses a 2 anos, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, das 7h às 17h.

A Influenza é uma doença respiratória aguda (gripe), causada pelo vírus A (H1N1), transmitido por meio da tosse ou espirro e por contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Cuidados com higiene pessoal, como lavar bem as mãos com água e sabão, com freqüência, são fundamentais para evitar o contágio.

No sábado, dia 30 de abril, será realizado o “Dia D”, quando todas as UBSs permanecerão abertas durante todo o dia para receber a população. Neste dia será reforçada a equipe médica para imunizar o maior número de pessoas.

A meta da Secretaria da Saúde para este ano é imunizar pelo menos 80% da população, afirma a secretária da Saúde, dra. Simone Augusta Monteaperto. Os interessados devem procurar uma unidade Básica mais próxima de sua casa, e apresentar a carteira de vacinação e, se possível, o cartão SUS. As vacinas estarão disponíveis até o dia 13 de maio.