Drama da Paixão de Cristo em Carapicuíba bate recorde de público

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Teatro de Arena da Aldeia de Carapicuíba foi palco da apresentação do Drama da Paixão de Cristo, nos dias 21 e 22 de abril. A peça acontece a céu aberto desde 2001 e, nesta edição, emocionou mais de 40 mil pessoas segundo estimativa da Polícia Militar.

O espetáculo deste ano envolveu mais de trezentos profissionais da região, desde atores, atrizes, cenógrafos, coreógrafos, figurinistas e diretores que foram selecionados pela Secretaria de Cultura. O resultado foi a apresentação de um espetáculo de alto nível, tendo as escrituras cristãs como pano de fundo e que utiliza das diversas linguagens artísticas para levar uma mensagem de fé e amor, capaz de recriar uma história em que se mistura amor humano e divino.

A encenação teve início com o anúncio do governador Pôncio Pilatos aos judeus, ao chegar da Palestina e passa por passagens famosas do evangelho, como o batismo, a tentação no deserto, o sermão da montanha, a crucificação e termina com a ressurreição de Cristo.

A novidade deste ano foi o local da crucificação, que ficou mais próximo do público, permitindo mais visibilidade e impacto.

De acordo com o Secretário de Cultura Luiz Carlos Magalhães Peixoto, a confecção do figurino, adereços e a construção do cenário foram produzidos por alunos de oficinas da Secretaria de Cultura e Turismo, que também utilizaram materiais recicláveis.

Peixoto enfatiza, ainda, que outra contribuição significante foi dada pelos funcionários das secretarias de Obras, Serviços Municipais e do Governo, “que contribuíram imensamente para a realização da encenação”.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, o destaque da apresentação foi a capacidade e o talento das pessoas envolvidas na produção, ou seja, “realizar um espetáculo desse porte e dessa importância é trabalho que envolve acima de tudo, competência e muito talento, características que nossos profissionais têm de sobra, reforçando que vivemos em uma cidade que está em plena ascensão em todas as áreas”, ressaltou.