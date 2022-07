Karatê de Carapicuíba participa de torneio em Barueri

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A equipe de Karatê Shinkyokushin da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba participa de torneio no dia 1º de maio, no Ginásio de Esportes José Correia, centro de Barueri.

O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Karatê e a equipe de Carapicuíba deve participar com mais de 50 atletas, os quais vão disputar medalhas com mais de 20 equipes do Estado de São Paulo.

Para o prof. Fernandez, coordenador da delegação de Carapicuíba, este é momento importante, pois “teremos a oportunidade de mostrar a força e a técnica dos atletas de Carapicuíba no Ultimate Fight Karate, tendo em vista a preparação da equipe para a disputa do campeonato paulista de 2011, que será disputado na cidade de Piedade, no mês que vem”, ressaltou.