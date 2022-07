Vila Lourdes é o próximo bairro a receber o Prefeitura no Seu Bairro

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Milhares de pessoas já foram beneficiadas pela ação social da Prefeitura de Carapicuíba. Neste final de semana será a vez dos moradores da Vila Lourdes.

No sábado, 30 de abril, a partir das 10 horas, a Rua da Lagoa, nas proximidades da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, será tomada de barracas do Prefeitura no Seu Bairro com dezenas de serviços, atividades, brincadeiras e ações sociais.

Serão instaladas barracas para balcão de empregos, emissão de Carteira Profissional, Procon, inscrições no programa Brasil Alfabetizado, Banco do Povo, orientações jurídicas, entrega de mudas de árvores, corte de cabelo, pintura de rosto, oficinas de música e dobradura, cama elástica e jogo de pingue-pongue, roda de capoeira.

Outras Secretarias também estarão presentes com serviços e informações, como regularização de débitos, abertura de empresas, regularização de imóvel, cadastro no Programa Bolsa Família e recebimento de sugestões e reclamações.

Além desses serviços, a Operação Cata-Treco da Prefeitura também vai funcionar nas ruas próximas, com o objetivo de recolher sofás velhos e madeiras.

A meta do prefeito Sergio Ribeiro é atingir o maior número possível de bairros ao longo do ano, mobilizando as Secretarias e levando a Prefeitura para ainda mais perto da população. Em 2011, a ação social já foi realizada no Jardim Novo Horizonte, Jardim Planalto e Cidade Ariston III.