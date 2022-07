Alunos de escolas municipais de Carapicuíba recebem kit escolar

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Os alunos das 45 escolas da rede municipal de ensino de Carapicuíba recebem kit escolar no período de 26 a 28 de abril. Este é o terceiro ano consecutivo que a Prefeitura entrega o kit individual aos alunos das escolas municipais.

A entrega do kit escolar observa as peculiaridades das etapas escolares, proporcionando a distribuição de três tipos de kit.

O material destinado às creches é composto de tesoura, caderno brochura, cola-bastão, toalha escolar, giz de cera, pasta polionda, papel sulfite, escova de dentes e creme dental.

As crianças da Educação Infantil (EMEIs) recebem tesoura, caderno brochura, lápis de cor, caneta colorida, cola branca, régua, caderno tipo cartográfico, massa para modelar, estojo, giz de cera, material para pintura a dedo, papel sulfite, pasta plástica, transparente, apontador e borracha branca.

Já os alunos das EMEFs ganham kit composto de tesoura, caderno brochura, lápis de cor, caneta colorida, apontador, lápis preto tipo 2, borracha branca macia, cola branca, régua, caderno tipo cartográfico, massa para modelar, pasta polionda, papel sulfite e estojo escolar.

Além dos kits, a Prefeitura está entregando mochila, agenda e uniformes escolares gratuitos a todos os alunos da rede municipal, numa demonstração de que a Educação é uma das áreas que vem sendo tratada como prioridade, desde o início da atual administração.

O material totaliza 15.229 kits escolares entregues em 2011, o que representa um acréscimo de 10% em relação ao ano passado. Além disso, os materiais são de primeira qualidade e os cadernos e agendas são de papel reciclado, o que colabora para a formação da consciência ambiental.

O prefeito Sergio Ribeiro tem feito uma breve prestação de contas durante as visitas às escolas, elencando as diversas obras em execução no município. Ele enfatiza que “se me perguntarem o que quero marcar como a grande obra de minha administração, digo sem a menor hesitação: é o sorriso das crianças”.