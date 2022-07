Cursos do SENAI de Carapicuíba oferecem novas vagas

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Prefeitura abriu as inscrições para a terceira turma do SENAI. Com carga horária de 160 horas ou dois meses, os cursos são gratuitos e variam de pedreiro assentador, pedreiro revestidor, pintor de obras a instalador elétrico, carpinteiro de formas e montador de painéis, e são oferecidos em três horários – manhã, tarde e noite. O candidato também pode optar por estudar no sábado em tempo integral.

Os cursos do SENAI, realizados através de parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho de Carapicuíba, têm sido bastante procurados. No ano passado, quando foram abertas as primeiras vagas, mais de duas mil pessoas assistiram às aulas.

Em função de investimentos em grandes obras de infraestrutura realizadas pelo Governo Federal, como os programas “Minha Casa Minha Vida”, PAC e o Pré-Sal, profissionais qualificados na área de construção civil estão sendo muito requisitados pelo mercado de trabalho.

Recente estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que a construção civil crescerá 8,8 % em 2010, e contratará pelo menos 180 mil trabalhadores do setor.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas no mesmo local onde são ministrados os cursos: Avenida Dante Carraro, 33 – Ariston, das 8 às 17 horas, telefone 4187-2013. O candidato deve comparecer munido de cópia do RG, do CPF e comprovante de endereço com CEP.