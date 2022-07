Prefeitura de Carapicuíba promove “Dia D” contra gripe

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A fim de ressaltar a importância da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), a Prefeitura de Carapicuíba promove o “Dia D”, no dia 30 de abril, sábado, em todas as unidades Básicas de Saúde do município.

A vacina está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde até o dia 13 de maio. No próximo sábado as UBSs permanecerão abertas das 7h às 17h. A meta da Secretaria da Saúde para este ano é imunizar pelo menos 80% da população e, para tanto, as equipes médicas serão reforçadas, afirma a Dra. Simone Augusta Monteaperto, responsável pela pasta em Carapicuíba.

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica, a influenza é uma doença respiratória aguda (gripe), causada pelo vírus A (H1N1). Este vírus é transmitido de pessoa a pessoa principalmente por meio da tosse ou espirro e de contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Dentre outros cuidados de higiene pessoal a população deve principalmente ser orientada a lavar bem e com freqüência as mãos com água e sabão.

A Vacina estará disponível para maiores de 60 anos, gestantes, e crianças de 6 meses e memores de 2 anos de idade. Além deste público, a população indígena e os profissionais da saúde também devem ser imunizados no período de 25 de abril a 13 de maio, conforme o calendário do Ministério da Saúde.