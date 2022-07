Estrada da Cabreúva sofre alteração no fluxo de veículos

Secretarias: Transporte e Trânsito

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Para proporcionar melhor fluidez de tráfego e beneficiar a circulação de veículos entre os bairros da Cohab 5, Jardim Jussara, Gopiúva e Santo Estevão, parte do sistema viário da região passará por mudanças.

A partir de 29 de abril, a Estrada Cabreúva, que une a Av. Antônio Faustino dos Santos, no trevo próximo ao Ginásio Ayrton Senna, à Avenida Inocêncio Seráfico, passa a ter mão única, sentido Bairro (Cohab) – Centro (Av. Inocêncio Seráfico).

Além dela, a Estrada Guatambu passa a ter sentido único no trecho da Estrada da Cabreúva até a Rua Padre Arnaldo, servindo de opção para os veículos que se destinam à Av. Perimetral Sudoeste, rumo ao Centro ou à Av. Antônio Faustino dos Santos, rumo ao Km. 21.

A Rua Padre Arnaldo também sofre alteração, ficando mão única, no sentido contrário à Estrada da Cabreúva.

As alterações do sistema viário acontecem a partir dos estudos elaborados pelos técnicos da Secretaria de Transporte e Trânsito, parta melhorar o tráfego de veículos no local, que serve de acesso para o Centro, bairros e ao Rodoanel.