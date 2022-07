Prefeitura de Carapicuíba valoriza profissionais da Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Semana da Enfermagem acontece de 9 a 13 de maio para homenagear e relembrar a importância destes profissionais. Com o mesmo objetivo, a Secretaria da Saúde tem promovido diversas atividades visando a valorização profissional e maior qualidade no atendimento.

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria Municipal da Saúde e Medicina Preventiva já realizou diversas formações e capacitações de profissionais ligados à enfermagem, e aproveitará a Semana da Enfermagem para promover encontros, palestras e ações motivacionais, em todos os locais de atendimento da Rede SUS em Carapicuíba.

Segundo a Secretária da Saúde, Dra. Simone Augusta Monteaperto, “a enfermagem é o coração da saúde e merece atenção especial, pois é o setor que permanece mais tempo ao lado do paciente, seja no atendimento preventivo e ambulatorial, seja no atendimento emergencial”, enfatiza a titular da pasta.

Dra. Simone esclarece ainda que a Prefeitura se esforça para valorizar os trabalhadores do setor e avançar na qualidade de atendimento público. Daí a necessidade dos cursos de capacitação, os quais tem sido constantes, variando desde capacitações para o atendimento de emergência à coleta de papanicolau, passando por aperfeiçoamento de detecção de sintomas de doenças como turberculose e curso de eficiência no exame de eletrocardiograma, visando à precisão de diagnóstico.

Para os próximos meses já estão previstos os treinamentos para aplicação da vacina BCG (contra Tuberculose) e curso para atendimento às gestantes.

O concurso público realizado em 2010 promoveu a contratação de enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem, dentre diversas profissões, aumentando o quadro de profissionais em caráter efetivo.

Desde dezembro de 2010, até setembro de 2011, auxiliares de Enfermagem da rede SUS, realizam o curso de qualificação profissional em Técnicos de Enfermagem, com a carga horária de 690 horas. O curso é resultado de uma parceria estabelecida entre a Prefeitura de Carapicuíba, Ministério da Saúde e Governo do Estado de São Paulo e objetiva a valorização pessoal e profissional dos trabalhadores da saúde e paralelamente a construção de um modelo de excelência na promoção e atenção integral à saúde aos munícipes.