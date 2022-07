Combate à gripe e ao câncer bucal mobiliza profissionais da Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Tendo em vista a importância da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe), a Prefeitura de Carapicuíba promoveu o “Dia D”, no dia 30 de abril, em todas as unidades Básicas de Saúde do município.

O Dia “D” da Vacinação contra a Influenza mobilizou centenas de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde e Medicina Preventiva de Carapicuíba no sábado, 30 de abril, ocasião em que milhares de pessoas foram vacinadas.

Dra. Simone Augusta Monteaperto, secretária da Saúde e Medicina Preventiva, vistoriou os postos de vacinação e acompanhou o trabalho dos profissionais. Ela enfatiza que as ações para motivar a população não param por aí, uma vez que a meta da Secretaria da Saúde para este ano é imunizar pelo menos 80% da população e, para tanto, as equipes estão sendo reforçadas para atender à demanda.

“A atenção ao usuário da rede pública de saúde é fundamental para o sucesso da campanha, por isso orientamos nossos coordenadores para que haja respeito, carinho e atenção. Se não for assim, a população deve registrar sua reclamação para tomarmos medidas eficazes”, salientou.

A Vacina contra gripe está disponível para maiores de 60 anos, gestantes, e crianças entre seis meses até dois anos de idade. Além deste público, a população indígena e os profissionais da saúde também devem ser imunizados no período de 25 de abril a 13 de maio, conforme o calendário do Ministério da Saúde.





Campanha contra o câncer bucal

No período da campanha de vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Carapicuíba também aderiu prevenção e diagnóstico precoce do câncer bucal. Através A ação mobiliza dentistas e técnicos, que convidam os idosos a fazerem o exame, e havendo sinal de lesão, são encaminhados para outros diagnósticos e orientações.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) do município de Carapicuíba presta atendimento de média complexidade de saúde bucal. O CEO foi implantado no município através de uma parceria com o Governo Federal – Programa Brasil Sorridente. Funciona num complexo de 04 consultórios, nas dependências da UBS Cohab V e um centro de esterilização, oferecendo prótese total e parcial, endodontia (tratamento de canal), periodontia (tratamento dos tecidos gengivais), cirurgia buco maxilo facial (cirurgias orais de maior complexidade), semiologia (diagnóstico das lesões orofaciais) e tratamento aos pacientes com necessidades especiais (portadores de desturbios neurológicos, transtornos mentais, gestantes de alto risco, hipertensos severos, portadores de doenças infecto-contagiosas, entre outros).

O município conta ainda com a parceria do Hospital Geral de Carapicuíba para realização de procedimentos e cirurgias odontológicas que necessitem de internação e utilização de centro cirúrgico.

Centro de Especialidades Odontológicas

Endereço: Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.850 – Cohab V

Telefone: (11) 4188-6776 (11) 4188-6776

Atendimento de segunda a sexta-feira das 07h às 20h