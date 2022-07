Tênis de Carapicuíba disputa título dos Jogos da Juventude

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A equipe de tênis de campo da Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba enfrenta o time de Suzano nesta terça, 10 de maio, às 11h no Espaço Tiro de Guerra, Jardim Guaio, município de Suzano, pelos 28º Jogos Abertos da Juventude do Estado de SP. A partida vale o título da competição na modalidade masculina.

Já a equipe feminina de Carapicuíba não realizou a partida do torneio por falta de inscrições de outras cidades. Por conseqüência, a cidade obteve o direito de disputar os Jogos Abertos do Interior na cidade de Oswaldo Cruz, no mês de junho.

Assim como o tênis, a Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba vem buscando recursos e parcerias para viabilizar a prática de esporte das mais diversas modalidades esportivas, permitindo o desenvolvimento dos esportes no município e inclusão social.