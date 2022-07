Romaria de Santa Catarina acontece no próximo final de semana

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Nos dias 14 e 15 de maio acontece a Romaria de Santa Catarina. O evento, que já está na 32ª edição, representa um ato de fé para cavaleiros, charreteiros, ciclistas, motociclistas e outros, com apoio da Prefeitura de Carapicuíba, Polícias Militar, Civil e Rodoviária.

A romaria é uma tradição das famílias da região da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, por meio da demonstração pública de fé em direção à cidade de Pirapora do Bom Jesus, para participar da missa no santuário. O grupo passa a noite no local e retorna na manhã do domingo.

Confira a programação:

Sábado (14 de maio)

7h – Concentração dos romeiros em frente à Igreja de Santa Catarina, com café da manhã no Largo da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba

8h30 – Após a bênção do Monsenhor Paulo Link, os romeiros saem em direção à Avenida Inocêncio Seráfico.

12h – Lanche em Santana de Parnaíba

16h – Concentração dos romeiros no Morro do Calaboca para organizarem a chegada.

17h – Tem início a procissão da chegada, momento em que os romeiros descem dos animais ou dos veículos, tiram os chapéus e vestem a identificação, em honra do padroeiro.

19h – Missa

20h30 –Show musical no Sítio Sr. Antonio

Domingo (15 de maio)

8h – Concentração dos romeiros no Sítio Sr. Antonio e saída após a bandeira de Santa Catarina

15h – Chegada em frente a empresa Semikron

17h – Procissão na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba