Carapicuíba participará da 1ª Plenária Regional de Saúde Mental Intersetorial

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A 1ª Plenária Regional de Saúde Mental Intersetorial acontecerá nos dia 29 de Abril das 8 às 17 horas, no Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, sito à Rua Erasmo Braga nº31 – Presidente Altino – Osasco.



Embora o Estado de São Paulo, contrariando a tendência dos demais estados brasileiros, não tenha se mobilizado para realizar a conferência estadual, os municípios paulistas, diante da importância do tema, reuniram a população em suas plenárias. Carapicuíba realizou a conferência no início do mês de abril.



De acordo com a orientação do Conselho Nacional de Saúde, a Plenária Regional de Saúde Mental Intersetorial tem como objetivo referendar os delegados escolhidos nas conferências realizadas nos 17 Municípios da região dos mananciais e da Rota dos Bandeirantes.



A etapa seguinte seria a Conferência Estadual. Na ausência de mobilização por parte do Estado de São Paulo, o Fórum das entidades Pró-Conferência de Saúde Mental tomou a iniciativa e aprovou a realização da plenária regional, que acontecerá em São Bernardo do Campo.



Esse encontro, chamado à revelia do Governo de São Paulo, irá reunir delegados municipais e regionais, para referendar por fim os delegados que participarão do IV Congresso Nacional de Saúde Mental Intersetorial, que acontecerá em Brasília, nos dias 27 e 30 de junho.



O tema central da conferência será “Saúde Mental, direito e compromisso de todos: Consolidar avanços e enfrentar desafios”. Entre os eixos que serão objetos de debate na Conferência, estão Saúde Mental e Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais.

Texto: Hyde Pedreira

Foto: Diego Bustamante