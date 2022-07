1º Torneio Intermunicipal de Futsal Feminino e Masculino Sub-21

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

A Secretaria de Esportes e Lazer de Carapicuíba está promovendo o 1º Campeonato Intermunicipal de Futsal para garotas e meninos com menos de 21 anos, cujo início se deu neste domingo (25), no Ginásio de Esportes Tancredo Neves.

Os resultados da Primeira Rodada do Masculino foram: Carapicuíba 9 x 4 Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba 9 x 3 Cajamar.

A próxima rodada acontece dia 1º de maio, a partir das 15h no Ginásio Tancredão com as seguintes partidas: Santana de Parnaíba X Pirapora do Bom Jesus e Carapicuíba X Cajamar.

Já o Feminino apresentou o seguinte placar: Santana de Parnaíba 6 X 4 Cajamar e Carapicuíba 1 X 4 Pirapora do Bom Jesus.

Os próximos jogos são: Santana de Parnaíba X Pirapora do Bom Jesus e Carapicuíba X Cajamar, a partir das 17h no Tancredão.