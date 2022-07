Secretário de Esportes de Carapicuíba recebe prêmio de melhor do ano

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

O Secretário de Esportes e Lazer de Carapicuíba, Eduardo Araújo, recebeu o prêmio de “Melhores do ano de 2009” em evento promovido pela FPFS (Federação Paulista de Futebol de Salão) neste domingo (25).

A entrega da honraria aconteceu no Salão de Festas Golden House, que fica na Av. Condessa Elizabeth Rubiano, 2100, Penha (ao lado do Ginásio da FPFS) e contou com a presença do presidente da entidade Ciro Fontão, o vereador Toninho Paiva, a deputada Vanessa Damo, além de outras autoridades e empresários ligados ao esporte.

