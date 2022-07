Prefeitura de Carapicuíba participa de Congresso de Secretários Municipais de Saúde

Data de Publicação: 20 de maio de 2011

Prefeitura do Município de Carapicuíba participa entre os dias 21 e 23 de abril do XXIV Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, que está sendo realizado em Campinas, no Hotel The Royal Palm Plaza. O tema desse Congresso será “Os Municípios Construindo redes de SUS”. Haverá também a IX Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios.

A Secretaria da Saúde de Carapicuíba apresentará cinco (05) trabalhos: odontologia em ambiente hospitalar, equoterapia e o atendimento de pacientes especiais, o regate do programa Bolsa Família, práticas de educação permanente em saúde, e o carnaval e DST/AIDS. O II Prêmio David Capistrano de Experiências Êxitos na Área de Saúde será concedido aos 10 melhores trabalhos. Técnicos da Secretaria da Saúde de Carapicuíba participarão dos dez cursos de capacitação oferecidos pelo Congresso, cujos temas são Atenção Básica e Gestão do Cuidado; contratualização de Serviços de Saúde; Controle Social e Gestão Participativa; Determinantes Sociais da Saúde e Promoção; Gestão das Redes de Urgência; Gestão do Fundo e critérios de repasse do Recurso Federal nos 5 Blocos; Planejamento e Informação; 08- Práticas Integrativas; Regulação da Atenção à Saúde; Vigilância em Saúde.

A atividade além de proporcionar à Secretaria de Saúde uma excelente oportunidade para a expor, as suas experiências e os seus projetos também possibilitará ao Município conhecer soluções inovadoras que reforçará a ampliação a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS) na Cidade.